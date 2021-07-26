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Adıyaman'da bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekiler kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalışırken, Mustafa Ayyan ve Ali Tabur bıçaklanarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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