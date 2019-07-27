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Adıyaman'da devriye ekiplerine saldırı: Bir şehidimiz var

Sincik ilçesinde 26 Temmuz'da terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Taha Uluçay şehit oldu
Adıyaman'da devriye ekiplerine saldırı: Bir şehidimiz var

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 26 Temmuz'da terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Taha Uluçay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Temmuz'da Sincik ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarının polis ekip otosuna yaptığı silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Taha Uluçay'ın kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehadete eriştiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehidimizin naaşı bugün saat 13.30'da Adıyaman Hükümet Meydanı'nda memleketi Kayseri iline uğurlanacaktır."

Öte yandan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, acı haberin ardından hastaneye giderek, şehit yakınlarına taziyelerini sundu.

Vali Pekmez'i hastane kapısında karşılayan şehidin amcası, Vali Pekmez'e sarılarak "Bir oğlumu ve bir yeğenimi şehitverdim" diyerek gözyaşı döktü.

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