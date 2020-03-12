  • BIST 100.966
  • Altın 327,579
  • Dolar 6,2213
  • Euro 7,0238
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Adıyaman'da genç kız babasına kurşun yağdırdı

Adıyaman’da genç bir kız tartıştığı öz babasına silahla defalarca ateş ederek öldürdü.
Adıyaman'da genç kız babasına kurşun yağdırdı

Adıyaman’ın Yeşilyurt Mahallesi 2146 Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında ikamet eden D. Buğdaycı (19) isimli genç kız, gece geç saatlerde bilinmeyen nedenden dolayı öz babası olan Yusuf Buğdaycı (44) ile tartıştı.

BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışmada genç kız, yanında bulundurduğu tabancayı defalarca ateşleyerek babasını vurdu. Kızının ateşlediği tabancadan çıkan mermilerin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu Yusuf Buğdaycı olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAYI ARKADAŞINA TELEFONDA ANLATTI

Meydana gelen feci olayla birlikte silah seslerini duyan komşular Buğdaycı Ailesinin evine koşarak acı manzarayla karşılaştı. Babasını silahla vurarak öldüren D. Buğdaycı, iddiaya göre bir arkadaşını arayarak, olayı anlattı. Telefondan olayı öğrenen D.Buğdaycı’nın arkadaşı da olay yerine geldi.

GENÇ KIZ VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak babasını öldüren D. Buğdaycı ile olay sonrası eve çağırdığı ismi öğrenilemeyen kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan D. Buğdaycı ile arkadaşı sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından kızı tarafından öldürülen Yusuf Buğdaycı’nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağrı'da PKK saldırısı: Gümrük Müdürlüğü aracına roket atıldı, şehidimiz var02 Mart 2020 Pazartesi 10:09
  • Yasa dışı sülük avcısına 73 bin lira ceza25 Şubat 2020 Salı 12:52
  • Cinayet şüphelisi hurdacı, tutuklandı25 Şubat 2020 Salı 12:52
  • Derbiyle ilgili 57 kişi hakkında işlem yapıldı24 Şubat 2020 Pazartesi 17:16
  • Babasını bıçaklayarak öldürdü!09 Şubat 2020 Pazar 09:54
  • Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza08 Şubat 2020 Cumartesi 08:10
  • Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı04 Şubat 2020 Salı 15:04
  • Ağrı'da eksi 24 derecede 'Temiz sokak, Güvenli Şehir' uygulaması04 Şubat 2020 Salı 10:02
  • FETÖ sanıkları hesap veriyor02 Şubat 2020 Pazar 11:11
  • Sevgilisini tuvalette öldüren iki çocuk annesi kadından kan donduran ifadeler31 Ocak 2020 Cuma 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti