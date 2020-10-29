Adıyaman'da incir hırsızlığına 2 tutuklama

Çobanlı Mahallesi'nde ismi açıklanmayan çiftçinin deposundaki 1 ton kuru incir çalındı. Çiftçinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, parmak izi incelemesinin ardından hırsızlık şüphelilerinin A.E.(20) ve B.Y. (22) olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen incir ise sahibine teslim edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.