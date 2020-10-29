  • BIST 1.127
  • Altın 498,265
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 18 °C
»

Adıyaman'da incir hırsızlığına 2 tutuklama

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, bir depodan kuru incir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da incir hırsızlığına 2 tutuklama

Çobanlı Mahallesi'nde ismi açıklanmayan çiftçinin deposundaki 1 ton kuru incir çalındı. Çiftçinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, parmak izi incelemesinin ardından hırsızlık şüphelilerinin A.E.(20) ve B.Y. (22) olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen incir ise sahibine teslim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Resim öğretmeni Kübra, arkadaşının evinde ölü bulundu28 Ekim 2020 Çarşamba 19:32
  • Savcı ve polis yalanı ile yüklü miktarda altın ve para dolandıran zanlı tutuklandı28 Ekim 2020 Çarşamba 17:03
  • 79 yaşında evlilik vaadiyle dolandırıldı28 Ekim 2020 Çarşamba 17:01
  • Bursa'da uyuşturucu operasyonu kamerada28 Ekim 2020 Çarşamba 15:22
  • Marmaris’te 12 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı27 Ekim 2020 Salı 23:36
  • Manisa’da 4 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi27 Ekim 2020 Salı 23:35
  • İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu27 Ekim 2020 Salı 22:38
  • Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü27 Ekim 2020 Salı 20:02
  • Konya'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı27 Ekim 2020 Salı 16:38
  • Mardin'de, 30 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi27 Ekim 2020 Salı 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti