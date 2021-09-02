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Adıyaman'da kaza: 6 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'da kaza: 6 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Kızılin köyü yakınlarında meydana geldi. Besni yönüne giden Halil Öztürk yönetimindeki 63 ACH 937 plakalı hafif ticari araç ile Halit Yücel'in kullandığı 22 HT 604 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile yanlarında bulunan Hasan Güzel, Ahmet Güzel, Sıddık Akarsu ile İsmail Kaydı yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Besni ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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