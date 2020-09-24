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Adıyaman'da koronavirüs vakalarında korkutan artış

Adıyaman'da, koronavirüs vakaları 2 ay önceye oranla ikiye katlandı. Son bir haftalık süreçte pozitif kişilerle teması olanların yaşadığı 542 ev karantinaya alındı. 
Adıyaman'da koronavirüs vakalarında korkutan artış

Adıyaman'da son zamanlarda yapılan uyarı ve denetimlere rağmen düzenlenen düğünler ve taziyeler, koronavirüs vakalarında artışa neden oldu. Daha önce Covid-19 testi pozitif çıkanların azınlıkta olduğu kentte, son 2 aylık süreçte ise rahatsızlanarak hastaneye başvuranların çoğunluğuna koronavirüs teşhisi konuluyor. Durumu ağır olanların hastanelere yatırıldığı Adıyaman'da, hastaların büyük bölümü ise ilaçla evde takip yöntemiyle tedavi ediliyor. Son zamanlarda yaşanan artışa rağmen, kent sakinleri ise cadde ve sokaklarda uyarılara aldırış etmeden, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan yaşamlarını sürdürüyor.

542 EV KARANTİNAYA ALINDI

Kentte artış gösteren koronavirüs vakalarının ardından filyasyon ekipleri de yoğun şekilde çalışma yürütüyor. Pozitif çıkan hastaların son süreçte temasta bulunduğunu belirttiği kişiler, filyasyon çalışması ile tespitlerinin ardından evlerinde karantinaya alınıyor. Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu son bir haftalık süreçte koronavirüslü ve bu kişilerle temaslı olanların yaşadıkları çeşitli semtlerdeki 542 evi karantinaya aldı. Evlerinde 14 gün süreyle izole edilen bu kişiler, güvenlik güçleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sürekli kontrol edilerek karantina hükümlerinin dışına çıkması engelleniyor.

DR. ÇELİK: HASTA SAYISI YÜZDE 100 ARTTI

Kentteki özel bir hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik, Adıyaman'da son 2 aylık süreçte koronavirüs vakalarında yüzde 100 artış görüldüğünü söyledi. Yapılan uyarılara rağmen tedbirlere uyulmamasının vaka sayılarındaki artışın en önemli etkeni olduğunu vurgulayan Çelik, kalabalık ortamlarda bulunmanın virüs yayılımını hızlandırdığını kaydetti.

Adıyaman'da düğün ve taziye başta olmak üzere akraba ziyaretlerinin koronavirüs yayılımının başlıca etkeni olduğunu ifade eden Çelik, "Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından yapılan düğün, nikah ve yasak olmasına rağmen evlerde devam ettirilen taziye ziyaretleri vaka sayılarını artırdı. Yine bölgede sıklıkla kalabalık akraba ziyaretlerinin yapılması, bu ziyaretlerde maske kullanımının yok denecek düzeyde olması da vaka artışındaki etkenler arasında yer alıyor. Adıyaman'daki hasta sayısı 2 ay önceye göre yüzde 100 oranında arttı. Çarşı ve sokaklarda insanların maskeyi nizami kullanmaması da bir başka neden. 2 ay öncesine kadar bizim bulunduğumuz hastaneye 30 kişi geliyor ve bunlardan 1 veya 2'sinin testi pozitif çıkıyordu. Ancak, son günlerde hasta sayısı iki katına ve yapılan testlerin de neredeyse yarısı pozitif çıkmaya başladı."

TEDBİRLERE MUTLAKA UYULMALI

Koronavirüs yayılımının önlenmesi için mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması, kalabalık her türlü ortamdan uzak durulması çağrısı yapan Çelik, "Her şey bizim elimizde. Dışarı çıkmamalıyız ve çıktığımız zamanlarda sosyal mesafe kuralı ve maskeye mutlak dikkat etmeliyiz. Ağzımızı, burnumuzu açıkta bırakmamalı, maskeyi nizami olarak takmalıyız. Bu süreçte ayrıca beslenmemize de dikkat etmeli, bol bol C vitamini tüketmeliyiz" dedi.

CADDE VE SOKAKLARDA KURALLARA UYULMUYOR

Kent sokaklarında ise vatandaşlar uyarılara aldırış etmeden günlük yaşamlarına devam ediyor. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı kentte, birçok kişinin maskesini koluna veya çenesine takması dikkat çekiyor. Maske takmayanlardan Ahmet Özer, hava sıcak olduğu için daraldığını belirterek, "Maske ile daha sıcak olduğu için maskeyi çıkardım" dedi.

'MASKESİZ GEZİLECEK ZAMAN DEĞİL'

Birçok vatandaş ise maske takmanın görev olduğunu ve başkalarına virüs bulaştırmamak ya da kapmamak için kurallara uyulması gerektiğini ifade etti. Herkesin kurallara uyması gerektiğini anlatan Yurdagül Ayhan, "Herkes maskesini taksın. Ölüm yağıyor ve maskesiz gezilecek bir zaman değil. İnsanlar mümkünse maskenin yanında eldiven de taksın" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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