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Adıyaman'da, otomobil kamyonete çarptı: 6 yaralı

ADIYAMAN'da, otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'da, otomobil kamyonete çarptı: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Avad Aslaner yönetimindeki 55 AAY 078 plakalı otomobil, önündeki Mahmut Aslan'ın kullandığı 02 ABZ 938 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonette bulunan Hakan Akgün ile otomobilde bulunan Fatma Aslaner, Abuzer Aslaner, İbrahim Aslaner, Zekeriya Aslaner ve Zehra Aslaner, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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