Adıyaman'da otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Halit Yöyen (31) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen Halit Yöyen yönetimindeki 42 AYR 71 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjde çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Yöyen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yöyen'in cenazesi incelemenin ardından morga götürülürken kazada yaralanan Ceylan Bulut (42), Eda Hizmetçi (22) ve Çiğdem Yöyen (2) ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.