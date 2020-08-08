  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Ankara 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 35 °C
»

Adıyaman’da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

ADIYAMAN’da, iki grup arasında çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.
Adıyaman’da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Ulucami Mahallesi'nde öğleden sonra sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Tümsavaş, Kubbettin Erdil, Mahmut Nazım Gültekin, Ahmet Sertaş Gülter ve Seyit Ahmet Gülter yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga, polislerin müdahalesiyle sonlanırken, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:11
  • Sivas'ta sosyal mesafesiz ve maskesiz düğün08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:55
  • Plajlarda en çok ‘hijyenden’ şikayet edildi08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:54
  • Denizli Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:53
  • Oğlu ve torunlarıyla yüzen kadın, akıntıya kapılıp, kayboldu08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:52
  • Midyat'ta yapımı tamamlanan 8 okul, yeni eğitim öğretim yılına hazır08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:51
  • Maltepe'de kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:50
  • Oktay: Mersin Limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:39
  • Mersin'de Silifke-Mut kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:38
  • Dini istismar eden terör örgütlerine nefes aldırılmıyor08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti