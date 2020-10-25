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Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı.
Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama

Perşembe günü Besni'de jandarma ve polis ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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