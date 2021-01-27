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Adıyaman'da yeni bitki türü keşfedildi

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel ve ekibi, kırsal alanda yaptıkları arazi çalışmaları sırasında yeni bir bitki türü buldu.
Adıyaman'da yeni bitki türü keşfedildi

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel ve ekibi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda kırsal alanda yeni bir bitki türü bulundu. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafik işaret olarak tescillenmeye uygun, dünya için yeni bir bitki türü olduğu tespit edilen bitkiye bilimsel olarak 'Rheum telianum', Türkçe ise bitkiyi bulan Zafer Tel'in soy isminden esinlenerek 'Tel Işkını' adı verildi.

Prof. Dr. Zafer Tel, floristik çalışmalar yaptıkları sırada buldukları bitkinin dünyada sadece Adıyaman'da yetiştiğini belirlediklerini söyledi. Buldukları bitkinin bilim dünyası adına yer bir tür olduğunu belirten Prof. Dr. Zafer Tel, "Adıyaman’da yaptığımız floristik çalışmalar esnasında tespit ettiğimiz bitkinin bilim dünyası için yeni bir tür olduğunu gördük. Bu türü önemli kılan özellik, dünyada sadece Adıyaman’da yetişen lokal endemik bir tür olması ve bunun yanında tıbbi ve ekonomik değerinin bulunmasıdır" dedi.

Adıyaman dağlarında yetişen bitkinin yöre halkı tarafından toplanıp yenen bir ışkın türü olduğunu dile getiren Zafer Tel, şöyle konuştu:

"Türkiye’de bugüne kadar sadece 'Rheum ribes' olarak bilinen bir ışkın türünün varlığı biliniyordu ve bu tür ülkemize özgü yani endemik değildi. Türkiye’de yetişen ikinci ışkın türü bizim bulduğumuz 'Tel Işkını' olup aynı zamanda Adıyaman’a özgü endemik bir türdür. Tel Işkını’nın hem ülkemiz hem de dünya için yeni tür olduğunu kanıtlayan makale, bilimsel süreci tamamlanarak sistematik botanik sahasında hatırı sayılır dergilerde yayınlandı. Meslektaşlarım da beni onore etmek adına bitkiye benim ismimi verdi. Yeni bulduğumuz endemik bitki türünün bilim dünyasına, Adıyaman ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

'Tel Işkını' bitkisiyle ilgili çalışmaların devam edeceğini aktaran Tel, şunları söyledi:

"Dünyada sadece Adıyaman'da yetişen Tel ışkını, halkımız tarafından yıllarca gıda olarak kullanılmakta ve ticareti yapılmakta olan tıbbi ve ekonomik öneme sahip bir bitkidir. Bu bitki türünün üretimi ve işlenmesi hususunda çalışmalar başlamıştır. Üniversitemiz tarafından kurulan Teknoloji Transfer Ofisi, Eczacılık Fakültesi ve Tarım Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin katkılarıyla bu bitkiye ilişkin ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı olarak yaptığımız çalışmaları her zaman destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Turgut’a da ayrıca teşekkür ediyoruz" 

Kaynak: Haber Kaynağı
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