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Adıyamanlı arıcılar sezonun ilk polen hasadına başladı

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölüm Sorumlusu Öztokmak, "Toplanan polenler kilosu 70 ila 90 liraya satılmaktadır. Bu yıl polen hasadında ciddi bir artış var." dedi.
Adıyamanlı arıcılar sezonun ilk polen hasadına başladı

Adıyaman'da arıcılar yılın ilk polen hasadına başladı.

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Arıcılık Bölüm Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Atilla Öztokmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun 2019 yılı verilerine göre kentte 71 bin 150 arılı kovanın bulunduğunu söyledi.

Kentte geçen yıl 688 ton bal üretildiğini dile getiren Öztokmak, bu sezon balın yanı sıra polen hasadının da oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Atilla Öztokmak, şehirdeki üreticilere 9 bin 600 polen toplanabilen kovan dağıtıldığını belirterek, "Arıcılarımız polenleri toplamaya başladı. İlkbaharın gelmesiyle çok ciddi bir polen toplanıyor. Toplanan polenler kilosu 70 ila 90 liraya satılmaktadır. Bu yıl polen hasadında ciddi bir artış var. Adıyaman şartlarında ilkbahar döneminde organik arıcılıkta sezon boyunca 15-20 kilogram polen toplanmaktadır." dedi.

Merkeze bağlı Rezip köyünde organik bal üretimi yapan Mehmet Yiğit ise 2010 yılından bu yana arıcılık yaptığını kaydetti.

Yiğit, 2015 yılından itibaren ise organik aracılık yaptığını belirterek, ürettiği balın 2015'te laboratuvar ortamında yapılan testlerinde enzim değerlerinin yüksek çıktığını söyledi.

Ürettiği balın enzim değerleriyle Türkiye'de ünlü olan bir baldan daha iyi olduğunun kanıtlandığını öne süren Mehmet Yiğit, şunları kaydetti:

"İşimi severek yapıyorum. Şu an polen hasadına başladık. Yaklaşık 3 ay sonra bal hasadına başlayacağız. Kovanlarımızı bıraktığım tarlalarda kimyasal ilaç kullanılmamaktadır. Bundan dolayı arılarımızın ürettiği karakovan balı, süzme bal, propolis ve polenler tamamen organiktir."

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