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Adli görüşme odalarının sayısının yıl sonunda 140'a çıkarılması hedefleniyor

Adalet Bakanlığınca, özellikle cinsel istismar ve şiddet mağduru kadın ile çocukların ifadelerinin fail ile yüz yüze gelmeden alınabilmesine olanak tanıyan uygulama olan adli görüşme odalarının sayısının, 140'a çıkarılması hedefleniyor.
Adli görüşme odalarının sayısının yıl sonunda 140'a çıkarılması hedefleniyor

Yargısal süreçlerde başta mağdur çocuk ve kadınların "ikincil örselenmesi"nin önüne geçilmesi amacıyla adliyelerde hizmet veren adli görüşme odaları (AGO) ile hazırlanan özel ortamlarda ifade işlemlerinin tamamlanması sağlanıyor.

"Mağdur odaklı adalet" anlayışı çerçevesinde hizmete sunulan AGO'lardaki ifade işlemleri, tüm kırılgan grupların adalete erişimlerinin güçlendirilmesi ve maddi hakikatin ortaya çıkarılabilmesi için, kişilerin mevcut fiziksel, zihinsel ve psikolojik durumlarına uygun olarak uzmanlar eşliğinde yürütülüyor.

Adalet Bakanlığınca, bugüne kadar 100 adliyede toplam 105 AGO hizmete sunuldu. AGO'larda 3 Nisan 2017'den bu yana mağdur ile fail yüz yüze gelmeden 32 bin 862 görüşme yapıldı.

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında ülke genelindeki AGO'ların yaygınlaştırılması da planlanıyor. Bakanlıkça, 2021 sonuna kadar 105 olan AGO sayısının ülke genelinde 140'a çıkarılması hedefleniyor.

AGO'lar özel olarak tasarlanıyor
"Onarıcı adalet hizmetleri" kapsamında oluşturulan AGO'lar, suç mağduru kadınlar ile çocukların adli süreçlerde daha fazla yıpranmaması için özel tasarlanıyor.

"Bekleme", "görüşme" ve "gözlem" amacıyla 3 ayrı tarzda hazırlanan AGO'larda, soruşturma ya da kovuşturma aşamasında fail ile yüz yüze gelmek istemeyen mağdurların ifadeleri, cumhuriyet savcısı ve hakimler olmadan uzmanlar eşliğinde alınıyor.

AGO'larda hakim ya da savcı tarafından sorulması istenen sorular ise kulaklık vasıtasıyla uzmana iletiliyor.

Uzmanlar sorularını mağdurların psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun dille aktarıyor. Mağdurdan alınan cevaplar sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınıyor. Uzmanın yaptığı ön görüşme ile kaygı düzeyi düşürülen mağdurun verdiği ifadenin kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Ayrıca mağdurun, suçlu ya da sanıkla tekrar yüz yüze getirilmemesi sağlanıyor.

Mağdurlar için internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılıyor
Öte yandan Adalet Bakanlığı, mağdurlara yönelik kurduğu internet sitesinden de süreçle ilgili bilgiler veriyor. Bakanlık söz konusu site üzerinden mağdur vatandaşları, hakları konusunda bilinçlendiriyor.

İnternet sitesinde, başta cinsel suç, aile içi şiddet ve terör mağdurları ile çocuk ve kadınların yaşadıkları mağduriyet türüne göre, sahip oldukları haklar, hizmet alınabilecek kurumlar ve bunlar için izlenmesi gereken yöntemlere ilişkin bilgilere yer veriliyor.

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