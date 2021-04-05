  • BIST 1.434
  • Altın 454,866
  • Dolar 8,1861
  • Euro 9,6174
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Adli Tıp Kurumu 79 sözleşmeli personel alacak

Başvurular, 12 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 22 Nisan Perşembe günü 17.00 itibarıyla sona erecek ve Adli Tıp Kurumunun "www.atk.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak.
Adli Tıp Kurumu 79 sözleşmeli personel alacak

Adli Tıp Kurumu; teknik hizmet personeli, laborant, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen ve destek personeli kadrolarına toplam 79 sözleşmeli personel alacak.

Adalet Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 18 teknik hizmet personeli (kimyager), 24 laborant, 30 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 teknisyen ve 4 destek personeli (hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca sözlü sınav gerçekleştirilecek.

Adayların unvanlarına göre belirtilen nitelik ve özel şartları taşımaları ve 2020 yılı KPSS'de her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular, 12 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 22 Nisan Perşembe günü 17.00 itibarıyla sona erecek ve Adli Tıp Kurumunun "www.atk.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak.

Başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puanları esas alınarak en yüksekten başlayarak en düşük puana göre sıralanacak ve ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar yüksek sırada bulunan aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak. Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden yayımlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Endonezya'da sel felaketinde ölü sayısı 55'e çıktı05 Nisan 2021 Pazartesi 09:25
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Nisan 2021 Pazartesi 09:14
  • Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü 05 Nisan 2021 Pazartesi 09:09
  • Motosikletteki kebap dürümünü çaldılar05 Nisan 2021 Pazartesi 09:07
  • Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul projesini değerlendirdi: İstanbul dünya ticaretinin odak şehri olacak05 Nisan 2021 Pazartesi 09:05
  • İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından sağanak yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı05 Nisan 2021 Pazartesi 09:02
  • Adli Tıp Kurumu 79 sözleşmeli personel alacak05 Nisan 2021 Pazartesi 09:01
  • Ambulans helikopter, yaralı için stada indi04 Nisan 2021 Pazar 16:09
  • Tekirdağ'da orman yangını; 5 noktada çıktı 04 Nisan 2021 Pazar 16:09
  • Oğlu ev hapsinde tutulan eski Ürdün Kraliçesi'nden 'gerçeklerin ortaya çıkarılması' çağrısı04 Nisan 2021 Pazar 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti