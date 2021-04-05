Adli Tıp Kurumu personel alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Tıp Kurumu’na çok sayıda personel alınacak. Personel alım ilanı Resmi Gazete’nin 5 Nisan 2021 tarihli sayısında yayımlandı.
Alım yapılacak 79 personel aranan nitelik ve unvanlar şöyle: “Kimyager, Laborant, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Hizmetli”.
Başvurular 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 itibarıyla sona erecek.
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