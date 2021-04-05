Adli Tıp Kurumu personel alım ilanı yayımlandı

Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Tıp Kurumu’na çok sayıda personel alınacak. Personel alım ilanı Resmi Gazete’nin 5 Nisan 2021 tarihli sayısında yayımlandı. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar: