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Adliyelerin açılışı 15 Haziran'a kaldı

Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili erteleme 15 Haziran'a uzatıldı.
Adliyelerin açılışı 15 Haziran'a kaldı

Koronavirüs salgınının Türkiye'de artırdığı vaka ve ölüm sayıları, birbiri ardına alınan önlemleri de fazlalaştırdı.

Geçtiğimiz günlerde birçoğuna kısıtlama getirilen adliyelerle ilgili yeni bir düzenleme açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, adliyelerdeki ertelemenin uzatıldığını duyurdu.

15 HAZİRAN'A KADAR UZADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz." dedi.

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