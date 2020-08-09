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Adliyeye gitmeden UYAP üzerinden 13 bin 660 cezaya itiraz edildi

Geçen yıl hizmete sunulan UYAP üzerinden 8 bin 16'sı trafik ve 5 bin 644'ü de idari para olmak üzere 13 bin 660 cezaya itiraz edildi.
Adliyeye gitmeden UYAP üzerinden 13 bin 660 cezaya itiraz edildi

Adalet Bakanlığının geçen yıl hizmete sunduğu Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden idari para ve trafik cezalarına yönelik bugüne kadar adliyeye gitmeden 13 bin 660 cezaya itiraz edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlığın vatandaşın işlerini kolaylaştırmak ve yargısal faaliyetleri hızlandırmak için 20 Aralık 2019'da UYAP üzerinden sunduğu Avukat Portal ile Vatandaş Portal uygulamalarında güncelleme yapılarak, idari para ve trafik cezalarına itiraz talepleri eklendi.

Uygulamanın başladığı günden beri adliyeye gitmeden 8 bin 16'sı trafik ve 5 bin 644'ü de idari para olmak üzere 13 bin 660 cezaya UYAP üzerinden itiraz edildi.

İtiraz süreci
Kullanıcılar, Avukat Portal veya Vatandaş Portal'a elektronik ya da mobil imza ile giriş yaptıktan sonra "Trafik-İdari Para Cezalarına İtiraz" sekmesini seçerek "Tevzi Et" butonu ile açılan ekranlardan itirazın gönderileceği il ve adliye bilgilerini seçerek itirazda bulunabiliyor.

İtiraz, sistemde istenen bilgiler girildikten ve tevzi işlemi yapıldıktan ilgili sulh ceza hakimliğinin ekranında görülecek. Kullanıcılar, açılan dosyayı daha sonra kendi portalı üzerinden görüntüleyebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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