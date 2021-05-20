Adnan Menderes’in kol saati Demokrasi Müzesi'nde sergilenecek

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, yapımında sona yaklaşılan Demokrasi Müzesi'nde merhum Başbakan Adnan Menderes’e ait antika kol saati, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a sergilenmek üzere teslim edildi.

Çakırbeyli Mahallesinde çalışmalarında sona gelinen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, Menderes Dönemi’ni yansıtacak anı değeri taşıyan malzemelerle envanter toplama çalışmaları devam ediyor. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne en anlamlı bağış, Koçarlı Belediye Başkanı AK Parti'li Nedim Kaplan’dan geldi. Kaplan, Merhum Başbakan Menderes’in iktidara geldiği 1950’de yakınlarına hediye etmek üzere İsviçreli bir saat firmasına özel siparişle yaptırdığı, üzerinde 'Menderes' yazılı antika kol saatini Adnan Menderes Demokrasi Müzesi için Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a teslim etti.

'MÜZEYE BAĞIŞLAMAMIZ DAHA ANLAMLI OLDU'

Antika kol saatinin maddi değerinden çok manevi değeri ve önemine vurgu yapan Nedim Kaplan, "Bu saat geçtiğimiz süreçte bana bir yakınım tarafından hediye edilmişti. Demokrasi şehidimiz merhum Başbakanımız Menderes’in yadigarı olarak bir süredir özenle saklıyordum. Ankara ziyaretimizde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya teslim etmek istediğimizde bana, 'Bu ben de kalırsa kendime saklarım. Koçarlı’daki müzemizde sergileyelim milletimiz de faydalansın' dedi. Biz de Bakanımızın da tavsiyesi doğrultusunda müzeye bağışlamamızın daha anlamlı olacağını düşünerek bu kararı aldık. Bağışladığımız kol saati 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinin ardından Merhum Başbakanımız Adnan Menderes tarafından İsviçreli bir saat firmasına yaptırılan 100 adet özel yapım saatten biri olma özelliğini taşıyor. Menderes, bu kol saatini, 1951’de açılışını yaptığı bir şeker fabrikasında kolunda saatinin olmadığını fark ettiği bir yetkiliye hatıra kalması için hediye ediyor. Daha sonra uzun yıllar kullanılan saat, bu yetkilinin vefatının ardından yakınlarınca İstanbul Kapalı Çarşı’daki bir saatçiye satılıyor. Bu saati satın alan bir dostumuz bize hediye etti, biz de hak ettiği yerde sergilenmesi için müzemize bağışladık. İnşallah bağışımız müzemize ziyarete gelenler için geçmişe ışık tutarak Menderes’in anılarının canlanmasına vesile olur" dedi.

VALİ AKSOY, BAŞKAN KAPLAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Başbakan Menderes’in memleketi olan Koçarlı’nın müzeye bağış konusunda da farkındalığını ortaya koyduğunu belirterek minnet duygularını paylaştı. Antika kol saatini müzede sergilemekten ötürü büyük mutluluk duyacaklarını söyleyerek Başkan Kaplan’a teşekkür eden Vali Aksoy, müzeye bağış konusunda da Aydınlı vatandaşlara olan çağrısını yineledi.