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Adnan Oktar için 1365 yıla kadar hapis cezası istendi

Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Adnan Oktar için 1365 yıla kadar hapis cezası istendi

Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 

Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, 13 sanığın örgüt yöneticiliği suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, örgüt yöneticisi konumundaki olduğu öne sürülen erkek sanıklar için, çok sayıda cinsel suçtan 63 yıl ile 396 yıl arasında hapis cezası istendi.

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