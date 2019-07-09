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Adnan Oktar Örgütü iddianamesi tamamlandı: 215 şüpheli, 98 müşteki yer aldı

İstanbul Başsavcılığı, Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede 215 şüpheli, 11 müşteki-şüpheli, 26 mağdur ve 98 müştekinin yer aldığı öğrenildi.
Adnan Oktar Örgütü iddianamesi tamamlandı: 215 şüpheli, 98 müşteki yer aldı

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgüte yönelik 'çatı iddianamesi' hazırlandı.

215 ŞÜPHELİ, 98 MÜŞTEKİ

Cumhuriyet Savcıları Serdar Akan ve Caner Baboğlu tarafından hazırlanan iddianamenin 4 bin sayfayı aşkın olduğu öğrenildi. İddianamede, 215 şüpheli, 11 müşteki-şüpheli, 26 mağdur ve 98 müşteki yer alıyor.

1 NUMARA OKTAR, 2 ÜRER, 3 YAVAŞ

İddianamenin 1 numaralı şüphelisi olarak Adnan Oktar yer alırken örgütün yöneticilerinden Ulviye Didem Ürer iki, Tarkan Yavaş ise üç numaralı şüpheli...

Yavaş'ı ise sırasıyla şu isimler şüpheli sıfatıyla takip ediyor: Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer…

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31 AYRI SUÇ

İddianamede şüphelilere şu suçlamalar yöneltiliyor: Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma-yönetme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme, Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Yardım Etme, 5607 S. Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek, Resmi Belgeyi Yok Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Cinsel Saldırı, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, 6136 S. K. Muhalefet Etmek, Eğitim Öğretim Hakkının Engellenmesi, Eziyet Etme, Şantaj, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Dolandırıcılık, 3628 Sayılı Kanuna Muhalefet, Hakaret, Tehdit, Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Suçluyu Kayırma, Kişiler arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması şeklinde 31 ayrı suçlama yöneltildi.

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İddianamenin, örgütün iskeletini detayları ile anlatan 'çatı'niteliğinde olduğu kaydedildi.

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