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Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme: 7 Eylül'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik hazırlanan 171'i tutuklu 226 şüphelinin yer aldığı iddianame kabul edildi. Şüpheliler, 17 Eylül'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak.
Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme: 7 Eylül'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianame kabul edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 17 Eylül 2019'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda yapılmasına karar verdi. Heyet, 171 şüphelinin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların duruşmada hazır bulunması için adreslerine tebligat gönderilmesine ve müştekilerin ise duruşmaya gelmeleri için davetiye gönderilmesine karar verdi

İddianamede, örgütün kurucusu olduğu belirtilen Adnan Oktar ile birlikte toplam 13 şüphelinin yönetici olarak yer aldığı ifade ediliyor. Toplam 226 şüpheli hakkında ise "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", "Cinsel istismar" gibi suçların bulunduğu toplam 24 ayrı suç isnadı bulunuyor. Dosyada toplam 125 mağdur-müşteki de yer alıyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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