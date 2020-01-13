Adnan Oktar soruşturmasında tutuklama: Ölümle tehdit ediyordu

Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması kapsamında bazı müştekileri şikayetlerini geri alması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması için ölümle tehdit ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.