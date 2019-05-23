  • BIST 84.423
  • Altın 253,290
  • Dolar 6,1300
  • Euro 6,8212
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 31 °C
»

Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir'de Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 3'ü esnaf, biri doktor 4 şüpheli gözaltına alındı
Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda daha önce tutuklanan Ö.T'nin telefonunda kayıtlı bazı isimlerin önünde "Adnani", "A9" gibi kodlamalar yazıldığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, esnaf oldukları öğrenilen D.S, R.K. ve S.M. ile doktor M.P. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise Oktar'ın yazdığı çok sayıda kitap ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 14 gün sonra kayıp AA Muhabirinin cansız bedenine ulaşıldı23 Mayıs 2019 Perşembe 14:25
  • Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı23 Mayıs 2019 Perşembe 14:19
  • 12 soruda YSK’nin İstanbul iptal gerekçesi23 Mayıs 2019 Perşembe 13:18
  • Hayrete düşüren görüntü: Bu şekilde yakalandılar23 Mayıs 2019 Perşembe 13:16
  • Bakan Soylu'dan YSK açıklamasına çarpıcı yorum: Bizim söylediğimiz gibi söylemedi23 Mayıs 2019 Perşembe 13:14
  • Van'da yakalandılar: Tam 5 buçuk ton ele geçirildi...23 Mayıs 2019 Perşembe 13:07
  • Kahreden ölüm 5 yaşındaki Elif Nur evinin önünde oynarken...23 Mayıs 2019 Perşembe 12:40
  • Akıllara durgunluk veren olay: Bahçe duvarına çarpmıştı...23 Mayıs 2019 Perşembe 12:07
  • Yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu23 Mayıs 2019 Perşembe 11:00
  • "İstanbul'u CHP zihniyetine teslim etmeyin"23 Mayıs 2019 Perşembe 10:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti