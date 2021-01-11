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Adnan Oktar'a 1075 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Adnan Oktar, birden fazla suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adnan Oktar'a 1075 yıl 3 ay hapis cezası verildi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki duruşma salonlarında görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı. 

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik yargılamaya 17 Eylül 2019 tarihinde başlayan mahkeme heyeti, son celsede kararını açıklamak üzere duruşmayı bugün görülmek üzere ertelemişti.  Açıklanan kararda Adnan Oktar, birden fazla suçtan  1075 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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