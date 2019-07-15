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Adnan Oktar'ın Harun Yahya kitaplarını başkası yazmış

Örgüt üyelerinin 2008'de "Hocamızın selamı var" diyerek FETÖ'cü savcı Öz'le görüştüğü ortaya çıktı. Bir itirafçı da "Harun Yahya mahlaslı kitapları Oktar yazmadı. İçeriğini bile bilmez" dedi
Adnan Oktar'ın Harun Yahya kitaplarını başkası yazmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede FETÖ bağlantısı da yer aldı. Star'ın haberine göre, tanık İrem Turgut, örgütün Ergenekon soruşturmasına dahil olmak istediğini söylerek şunları anlattı:

Yakından ilgilendi

"Kendilerine 1999'da yapılan operasyondan Ergenekon'u sorumlu tutuyorlardı. 2008'de Tarkan Yavaş'ın görüşmesi için Zekeriya Öz'den randevu almamı istediler. Yavaş ve Halil Hilmi Müftüoğlu ile birlikte Öz'ün yanına gittik. Hocamızın selamı var diyerek Zekeriya Öz'le uzunca görüştüler. Verdikleri dilekçede Adil Serdar Saçan, Emin Şirin, Doğan Medya Grubu'nun Ergenekon çetesi ile bağlantıları olduklarını ve kendileri aleyhine faaliyet yürüttüklerini anlattılar. Öz, kendileriyle çok ilgilendi."

Kitapları kedicik yazdı

İtirafçı Beril Koncagül de Harun Yahya mahlasıyla yazılan kitapların Oktar'ın değil Aylin Kocaman'ın yazdığını, Didem Ürer ile Merve Büyükbayrak'ın da kontrol ettiğini söyledi: "Adnan Oktar kitabın kapağına bakar, onunla ilgilenir. Kitabın içeriğinde ne yazdığı ile ilgili hiçbir bilgisi yoktur."

Adliyede mehdi propagandası

BERİL Koncagül, adliye nezaretinde yaşananları şöyle anlattı: "Örgütün iki numarası Didem Ürer "Abi burayı Yusuf medresesi olarak görüyor, mehdiyet için cezaevinde olmak çok önemli hepiniz biliyorsunuz" dedi. Bunları söylemesinin amacı örgütü diri tutmaktı."

Operasyonu haber verdi

Koncagül, örgütün siyasi kanadı olan Aylin Atmaca'nın geçen yıl yapılan operasyonu Oktar'a önceden haber verdiğini iddia etti: "Aylin Atmaca stüdyoya gelerek Adnan Oktar'a 'Bize operasyon planlanıyor, bilginiz olsun' diyordu."

 

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