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Adrenalin tutkunlarının gözdesi: Şahinkaya

Doğal güzelliklerinin yanı sıra alternatif turizm seçenekleriyle dikkati çeken Trabzon, sarp ve kayalıklarıyla da dağcılar başta olmak üzere adrenalin tutkunlarının ilk durağı oldu.
Adrenalin tutkunlarının gözdesi: Şahinkaya

Trabzon'a 65, Düzköy ilçesine ise 11 kilometre mesafede yer alan Doğankaya Mahallesi'ndeki Şahinkaya, uzaktan bakıldığında kaleyi andıran görüntüsü, eteklerindeki çam ormanları, tırmanış ve trekking rotalarıyla doğa sporuyla ilgilenenleri cezbediyor.

Taş düşmesi ve kaya bloğunun kopması gibi tırmanış riskleri de bulunmayan Şahinkaya, dereceli parkurlarıyla kaya tırmanışı yapmak isteyenlere unutulmaz bir gün yaşatıyor.

Doğal güzellikleri, kuş bakışı manzarası ve yöre kültürüyle de dikkati çeken Şahinkaya, son yıllarda dünyada adından giderek daha fazla söz ettirmeye başladı.

İsviçreli tırmanıcı Michel Piola başta olmak üzere Türkiye'nin önemli kaya tırmanıcılarından Öztürk Kayıkcı, Mümin Karabaş, Güneş Ergüden, Mustafa Kalaycı, Süleyman Vardal, Volkan Özkan veYahya Koç’un açtığı yeni rotalarla da ön plana çıkan Şahinkaya, ağustos ayı sonunda yapılacak "3. Uluslararası Kaya Tırmanışı Festivali"ne hazırlanıyor.

Festival kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak Şahinkaya, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da çok sayıda dağcıyı ağırlayacak.

Kaya tırmanışı dışında kamp ve karavan turizmine de müsait olan Şahinkaya, dağ yürüyüşleri, foto safari, trekking gibi elverişli alanlarıyla her mevsim turizm çeşitliliğine katkı sağlıyor.

"Şahinkaya tırmanış sporunun merkezi haline geldi"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon'un sunduğu alternatif turizm seçenekleriyle bölge ve ülke turizminde adından söz ettirdiğini söyledi.

Düzköy ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesi'ndeki "Şahinkaya"nın da alternatif turizm seçenekleri açısından ön plana çıktığını dile getiren Ayvazoğlu, "Şahinkaya, kaya yapısı ve ulaşım kolaylığı bakımından son yıllarda giderek daha da ön plana çıktı ve kaya tırmanışçıları başta olmak üzere adrenalin tutkunlarının ilk adresi haline geldi." ifadesini kullandı.

Ayvazoğlu, yörenin ziyaretçi potansiyelinin arttığını da vurgulayarak, tüm paydaşlarla turizm potansiyelini artırmak için gayret ettiklerini ifade etti.

Şahinkaya'da açılan yeni tırmanış rotaları hakkında da bilgi veren Ayvazoğlu, "Şahinkaya'da geçen yıl açılan yeni rotalarımızla her zorluk derecesinde tescilli 45 spor rota ve birçok geleneksel rota bulunuyor. Şahinkaya bu kapsamda yeni rotaları ve artan potansiyeliyle tırmanış sporunun merkezi konumuna geldi. Dünyada adından söz ettirmeye başlayan Şahinkaya'nın, giderek daha da zirveye çıkacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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