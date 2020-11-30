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AEDAŞ'tan, Isparta'ya 24.3 milyon TL'lik yatırım

ZORLU pandemi sürecinde kesintisiz enerji için 7 gün 24 saat esası ile çalışmalarına devam eden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AEDAŞ) 2020 yılında Isparta'ya yaptığı yatırımların toplamı 24,3 milyon TL'yi bulacak.
AEDAŞ'tan, Isparta'ya 24.3 milyon TL'lik yatırım

Antalya, Burdur ve Isparta'da 2,2 milyon aboneye hizmet veren AEDAŞ, kesintisiz enerji için her ilin ihtiyacına özel yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda özelleştirmeden sonra 2013-2019 yılları arasında Isparta'ya 82 milyon TL'lik yatırım yapan AEDAŞ, zorlu pandemi sürecinde de ara vermeden çalışmalarına devam etti. Isparta'nın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ile bu yıl 24 milyon 293 bin TL'lik yatırım bütçesi ayıran şirket bu rakamın yüzde 80'ini hayata geçirdi.

'ŞEBEKE YATIRIMLARINA AĞIRLIK VERİLDİ'

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, Covid-19 salgını sürecinde çalışan, abone ve paydaşlarının sağlığı ve güvenliği için her türlü önlemi alarak kesintisiz enerji için sahada olduklarını söyledi. Müdüroğlu, “Bu dönemde pandemi yüzünden ertelediğimiz ya da iptal ettiğimiz herhangi bir yatırım çalışmamız olmadı. Isparta'nın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 2020 yılı programımızda ağırlığı ilin şebeke yatırımlarına verdik. Gerilim dönüşümü, enerji nakil hattı, kırsal şebekelerin yenilenmesi ve şehir merkezindeki havai hatların yeraltına alınması çalışmalarını önceliklendirdik. Arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ile zorlu pandemi günlerinde oldukça başarılı bir performans gösterdik" diye konuştu.

GECE, GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM

AEDAŞ olarak bakım ve onarım çalışmalarına da büyük önem verdiklerine işaret eden Müdüroğlu, “Gerek yatırım, gerekse onarım çalışmalarını gerçekleştirebilmek için yapılması gerekli olan planlı kesintileri elektriğe en az ihtiyaç duyulan saatlere kaydırmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz gece 00.00-06.00 arasında yoğun bir mesai harcıyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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