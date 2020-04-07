  • BIST 94.118
  • Altın 358,041
  • Dolar 6,7223
  • Euro 7,3041
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Af Yasası bugün TBMM'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün kritik bir düzenleme için mesai yapacak. İnfaz düzenlemesi Genel Kurul'a geliyor.
Af Yasası bugün TBMM'de

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a infaz düzenlemesiyle ilgili sunum yapmıştı.

Bakanlığın uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni, Meclis'e sunulmak için şekillenmişti.

MECLİS'İN BUGÜNKÜ GÜNDEMİ AF

Binlerce mahkumu yakından ilgilendiren ceza infaz düzenlemesi, bugün Genel Kurul gündemine geliyor.

YASADA NELER VAR

Teklifle, örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanların cezaları artırılacak. Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hapis cezasının infazına 6 ay ara verebilmeye ilişkin yetkisi 1 yıla çıkarılacak.

Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler de infaz düzenlemesinden yararlanabilecek.

Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olacak.
Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak.
Meclis Adalet Komisyonu'nun 18 saatlik mesainde teklifin 5 maddesinde, değişmişti.

Buna göre; iyi halli bazı hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine imkan tanıyan düzenleme, teklife eklendi. Hükümlüler, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç altı ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Anayasal suçlar, terör, casusluk, devlete karşı suçlar kapsam dışı olacak.
Yapılan diğer değişikliklerle özel hayata ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlarda üçte ikilik koşullu salıverme oranı muhafaza edildi.

Denetimli serbestlik uygulaması başladıktan sonra hakkında kamu davası başlatılan hükümlünün açık cezaevine gönderilmesi kararını veren hakime, takdir yetkisi tanındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Af Yasası bugün TBMM'de07 Nisan 2020 Salı 10:25
  • Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz tarih verdi: Bir miktar nefes alacağız07 Nisan 2020 Salı 10:04
  • Esenyurt'ta mobilya fabrikasında yangın07 Nisan 2020 Salı 09:52
  • PKK'ya ağır darbe: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi07 Nisan 2020 Salı 09:49
  • Çin'de aylar sonra Kovid-19'a bağlı ölüm gerçekleşmedi07 Nisan 2020 Salı 09:44
  • MHP'de kötü haber Başkan yardımcısına Covid-19 tanısı kondu07 Nisan 2020 Salı 09:19
  • Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu07 Nisan 2020 Salı 09:10
  • Bakan Koca'dan Avrupa ve Türkiye'de alınan Kovid-19 tedbirleri karşılaştırması07 Nisan 2020 Salı 09:03
  • DSÖ'den Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktorlara sert tepki07 Nisan 2020 Salı 09:01
  • BM Güvenlik Konseyi ilk kez Kovid-19'u görüşecek07 Nisan 2020 Salı 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti