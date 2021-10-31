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AFAD 1749 kişiyi istihdam edecek

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak.
AFAD 1749 kişiyi istihdam edecek

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda, 2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacak.

Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımı sınavına başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek.

Başvurular elektronik ortamda

Adaylar başvurularını, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.

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