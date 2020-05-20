AFAD Başkanı Güllüoğlu: 28 il afet ve acil durum müdürlüğünde milli işletim sistemi Pardus'a geçildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Güllüoğlu, 28 il afet ve acil durum müdürlüğünde milli işletim sistemi Pardus'a geçildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Kamu Bilişim Derneğince dijital ortamda düzenlenen Kamu Bilişim Dijital Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, AFAD'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çalışmalarının, sınırlarda kurulan sahra hastanelerinde Sağlık Bakanlığına bazı alanlarda destek vermeyle başladığını söyledi.

Yurt dışından gelen vatandaşların yurtlarda karantinaya alındıklarını anımsatan Güllüoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay ile iş birliğinde bugüne kadar 60 binden fazla vatandaşı evlerine uğurladıklarını, 10 bin kadar kişinin ise yurtlardaki karantina sürecinin devam ettiğini ifade etti.

AFAD gönüllülerinin, vefa sosyal destek gruplarının çalışmalarına destek verdiğine dikkat çeken Güllüoğlu, bu grupların yaptığı çalışmaların sosyal politikalar alanında gururla anlatılabileceğini kaydetti.

Güllüoğlu, bu süreçte Suriye ve Bangladeş'teki ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaları, Kovid-19 tedbirleri alarak sürdürdüklerini belirtti.

"Pardus ile uyumlu yazılımlar kullanıyoruz"

AFAD'ın bilişim alanında gururla anlatabileceği birçok çalışması olduğunu aktaran Güllüoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 28 il müdürlüğümüzde Pardus geçişlerimizi yaptık. AFAD olarak Pardus'u önemsiyoruz. Sadece bir işletim sistemi değiştirip de arka planda Windows kullanan değil, kullandığımız her yazılımın Linux tabanlı olmasına önem veriyoruz. Pardus ile uyumlu bir şekilde çalışacağına inandığımız yazılımları kullanıyoruz. Herhangi bir yazılım alırken buna dikkat ediyoruz. Elektronik posta sistemi ve güvenliği konusunda klasik uygulamalardan başka bir uygulamaya geçtik."

Veri depolama sistemi konusunda da iki yerli üreticinin ürettiği kabinleri ve ürünleri kullandıklarını anımsatan Güllüoğlu, "Yine veri tabanı konusunda da açık kaynak kodlu ama güvenliğinde hiçbir eksiği olmayan, hatta daha sağlam uygulamaları kullanmaya çalışıyoruz. Veri görselleştirmesi ve raporlaması konusunda da yerli bir ürün olan Pano sistemini kullanmaya çalışıyoruz. Bütün bunların hepsini dijital.afad.gov.tr web sayfası üzerinden paylaşıyoruz." diye konuştu.

"Kamu bütçeleri insan kaynağını geliştirmeye aktarılmalı"

Türkiye'nin çok ciddi bir insan sermayesi olduğunu belirten Güllüoğlu, "Üretilecek ürünlerin dünyaya yayılması anlamında Türkiye'nin açık kaynak ekosisteminde, o 'network'lerde çok daha fazla yer edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Kamunun, bu konudaki bütçelerini lisanslardan daha çok insan kaynağını geliştirmeye aktarması ve kendi içinde pişirdiği ürünü dünya ülkelerine servis etmesinin dünya için daha hayırlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.