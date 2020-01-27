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AFAD Başkanı Güllüoğlu: Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı

AFAD Başkanı Güllüoğlu, Elazığ'da deprem bölgesinde enkazdaki son vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elimizdeki bilgilere göre, enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cenaze, enkaz altından çıkarılarak ambulansa alındı.

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