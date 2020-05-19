AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Türkiye Kovid-19 sürecini başarıyla yürütüyor. Çünkü ölçülebilir parametreler açısından bakıldığında Türkiye'deki sağlık kapasitesi eşiği aşılmadı." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) AFAD Kulübü tarafından Instagram'dan düzenlenen, "Salgın döneminde toplumsal dayanışma" konulu programda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başta batı ülkeleri ve ABD olmak üzere büyük ses getirdiğini söyledi.

Tüm dünyanın salgın hastalıkla mücadele ettiğini anımsatan Güllüoğlu, "Türkiye Kovid-19 sürecini başarıyla yürütüyor. Çünkü ölçülebilir parametreler açısından bakıldığında Türkiye'deki sağlık kapasitesi eşiği aşılmadı. Hastaneler ağzına kadar dolup taşmadı, yoğun bakım kapasitesi aşılmadı. Koridorlarda hastalar görmedik. Ben de bir hekim olduğum için söylüyorum; birçok branşta eskiye göre daha az hasta başvurusu oldu." diye konuştu.

Güllüoğlu, salgın sonrasında acil servislere gerçek hastaların başvurmaya başladığını dile getirdi.

Salgına karşı devletin çok ciddi tedbirler alarak uyguladığına işaret eden Güllüoğlu, şöyle devam etti:

"Bunlar hakikaten kolay kararlar değildir. Normal dönemde olsa çok zorlu kararlardır. Yani liglerin tatil edilmesine, hatta bazı liglerin tamamen bitirilmesine kadar çok önemli kararlar alındı. Böyle bir konuda toplumun bir kesimi 'siz benim özgürlüklerimi kısıtlıyorsunuz' deyip bu kuralları çiğnemedi. Bu anlamda toplumun her bireyinden büyük katılım oldu."

Güllüoğlu, AFAD'ın ilk olarak Sağlık Bakanlığı ile Van, Ağrı ve Hakkari'de kurulan sahra hastanelerine destek verdiğini ifade etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında birbirinden ilginç ve güzel olaylara şahitlik ettiklerini anlatan Güllüoğlu, "İlacını aldığımız yaşlı teyzeden, köpeğini gezdirdiğimiz amcamıza, tarlası çapalanan teyzeden, meyvelerin toplanmasına kadar birçok olayı gördük. Çok güzel bir toplumsal dayanışma örneği ile sosyal politikalar sergilendi." dedi.

Güllüoğlu, Avrupa'dan Türkiye'ye getirilen vatandaşların yaklaşık 40 ildeki yurtlarda karantinada tutulduğunu anlattı.

Yurt dışından getirilen 70 binden daha fazla kişiyi misafir ettiklerini vurgulayan Güllüoğlu, 60 binden fazla kişinin 14 günlük karantina süreçlerini tamamlayarak evlerine kavuştuğunu, 10 bin kişinin ise karantina süreçlerinin devam ettiğini kaydetti.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ise programa katıldığı için Güllüoğlu'na teşekkür etti.