AFAD Başkanı Güllüoğlu: Yeni bir vatandaşımıza canlı ulaşınca umutlarımız da tazeleniyor

AFAD Başkanı Güllüoğlu, İzmir'in yanında olduklarını ve ihtiyaçlar giderilinceye kadar bölgede olmaya devam edeceklerini belirterek, "Yeni bir vatandaşımıza canlı ulaşınca umutlarımız da tazeleniyor" ifadesini kullandı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İzmir'deki depremin ardından 14 yaşındaki İdil Şirin'in enkazdan canlı çıkarılmasıyla çok mutlu bir ana tanıklık ettiklerini, enkazdaki bir vatandaşı daha canlı kurtarınca enkazdaki diğer vatandaşlar için umutlarının tazelendiğini söyledi.

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 2 blok ve 28 daireli Emrah Apartmanı'nın enkazından yaklaşık 58 saat sonra ekiplerin çabasıyla çıkarılan İdil Şirin'in mucizevi kurtuluşu, arama kurtarma ekipleri için de motivasyon kaynağı oldu.

Kurtarma çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile takip eden AFAD Başkanı Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sevincini dile getirdi.

Zorlu bir dönemde olmalarına rağmen mutlu olduklarını kaydeden Güllüoğlu, çok güzel bir ana tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Güllüoğlu, şöyle konuştu:

"58'inci saatte İdil'i çıkardık. Sağlıklı bir şekilde hastaneye uğurladık. Ailesi gördü, bizim açımızdan çok güzel bir andı. Burada arama kurtarma, itfaiye ve sivil toplum kuruluşu ekipleriyle beraber üzerinden 2,5 gün geçmiş bir enkazda canlıya ulaşmak bizim için çok gurur verici. Mutluluk verici bir ana şahitlik ettik hep beraber. Arama kurtarma çalışmalarımız 6 noktada 8 binada devam ediyor. Yine burada ulaşmayı umduğumuz, beklediklerimiz var. Diğer binalarda aradığımız vatandaşlarımız var. Bu saatte yeni bir vatandaşımıza canlı ulaşınca umutlarımız da tazeleniyor."

Güllüoğlu, binlerce arama kurtarma personelinin iki gündür çok yorulduğunu belirterek "Bir kişiyi bulunca, hepsinin enerjisi tazelenmiş oluyor." dedi.

Enkazlardaki çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten Güllüoğlu, "Barınmayla alakalı çalışmalar da devam ediyor. Özellikle Bayraklı'da olmak üzere çadır çalışmaları devam ediyor. Çadır içi malzeme dağıtımları devam ediyor. Depremin etkisi ve deprem çalışmaları sadece arama kurtarmadan ibaret değil. Birçok bakanımız burada, onlarla beraber her gün koordinasyon çalışmamız devam ediyor." diye konuştu.

Güllüoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin, hasar tespit çalışmasına devam ettiğini belirterek "Bunların her biri önemli. Çünkü hasar tespit çalışmasını bekliyorsunuz, evinizin durumuna göre girip girmeyeceğiniz belli oluyor. İzmir'in yanındayız, ihtiyaçlar giderilinceye kadar da burada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.