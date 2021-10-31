AFAD Eğitmen Sertifikalarını Aldılar

Büyükşehir Belediyesi, ‘2021 Afet Eğitim Yılı’ ilan edilmesi nedeniyle iki dalda eğitim programı düzenledi.

Afet Farkındalık Eğitmen eğiticiliği programına katılan 50 kişiye eğitici sertifikaları, Afet Gönüllüleri eğitimine katılan 258 gönüllüye de katılım belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Afet Farkındalık Eğitimleri ve Afet Gönüllüleri Sertifika ve Eğitim Ekipmanları Dağıtım Töreni” ile eğitime katılan 50 kişiye Afet Farkındalık Eğitmen eğiticiliği sertifikası, Afet Gönüllüleri eğitimine katılan 258 kişiye de katılım belgeleri verildi.

AFET FARKINDALIK EĞİTİMLERİ AFAD İLE KOORDİNELİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Serdar İğdeler, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Ulaş Altun, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yalçın Demirkol, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya’nın da yer aldığı törene, Başkent’in birçok noktasından afet gönüllüleri de katıldı.

Türkiye’de afet farkındalığının artırılması için düzenlenen eğitimler, AFAD ile koordineli şekilde yürütüldü. AFAD tarafından belirlenen kriterlere göre 50 Büyükşehir Belediyesi personeli Afet Farkındalık Eğitmen eğiticiliği programına katılarak başarıyla eğitimlerini tamamladı.

Kentsel Arama Kurtarma, Tahliye, Lojistik, Hafif Arama kurtarma konularından oluşan eğitimler, Temmuz-Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilirken, başvuruda bulunan gönüllülerden de 258 kişi Afet Gönüllüleri programında eğitim aldı.

‘‘AFET FARKINDALIK EĞİTİMLERİ SON DERECE FAYDALI OLDU’’

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, doğal afetler için eğitimin önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın önderliğinde başlatılan ve yürütülen Türkiye Afetle Müdahale Biriminin bir parçası olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi; çözüm odaklı, kurumsal kapasitesiyle deprem ve afetlere hazır ve bu yönde başlatılan yepyeni politikalar çerçevesinde böyle bir eğitim planlandı. Ankara’mızın dört bir yanından gelen gönüllülerimiz ve Belediye personelimizin deprem konusunda farkındalığı ve yapılacak müdahaleleri öğrenmeleri son derece faydalı olmuştur. Bu eğitimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

‘‘ÇOCUKLARIMIZIN AFETLERDEN KORKMAYACAĞI BİR ÜLKE HAYAL EDİYORUZ’’

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler de gönüllülük esasına dayalı düzenlenen eğitimlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Uluslararası Afet Farkındalık Yılında çocuklarımız afetler ülkesi Türkiye’de güvenli, huzurlu ve modern şehirlerde afetlerde en az zararla hayatlarını sürdürecek koşullara ulaşsınlar istiyoruz. Bugün Türkiye çapında afet farkındalık eğitimleri ile başlatmış olduğumuz projenin birinci etabını sertifika töreni ile tamamladık. Gönüllüler önümüzdeki günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ailesinin parçası olacak ve afetlerde yardım bekleyen yurttaşlara elini uzatacak. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde yaşayacağı ve afetlerden korkmayacağı güvenli konutlarda yaşayacağı ülke hayal ediyoruz.”

Afet Teknoloji İzleme ve Eğitim Şube Müdürü Ali Civelek de ‘Afet Gönüllüleri’ ve ‘Afet Eğitmen Eğiticileri’ programına hem belediye personelinin hem de gönüllerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Afet Farkındalık Eğitmenleri sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına, muhtarlıklara ve belediye birimlerine eğitim verecekler. Gönüllülerimiz de Ankara Büyükşehir Belediyesinde kayıt altına alındı ve belediyemizin AKOM biriminde ihtiyaç halinde görevlendirilecekler” dedi.