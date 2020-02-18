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AFAD, Elazığ için yapılan bağışları açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası başlatılan yardım kampanyası kapsamında yapılan bağışlara ilgili açıklama yaptı.
AFAD, Elazığ için yapılan bağışları açıkladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından, 24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yapılan bağışlara ilişkin bir açıklama yapıldı.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ Sivrice’de meydana gelen deprem afeti sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından 25 Ocak 2020 tarihinde başlatılan yardım kampanyasının hayırsever vatandaşların büyük bir teveccühü ile karşılandığı ve kampanyanın başlangıcından bu yana 99 milyon 449 bin 710,34 TL’nin kampanya hesaplarında kayıt altına alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yardım kampanyamıza, bağışlar kabul edilmeye devam edilmektedir. Bu toplam tutar içerisinde TV8 televizyon kanalında Sayın Acun Ilıcalı’nın 26 Ocak 2020 tarihinde canlı yayında düzenlediği yardım kampanyası sonucunda yatırılan miktar da bulunmaktadır. Bu kapsamda canlı yayın ve sonrasında bugüne kadar yaklaşık 59 milyon 455 bin 10 TL (22 milyon 553 bin 590 TL’si SMS, 18 milyon 777 bin 281 TL’si telefon taahhüdü ve 18 milyon 124 bin 139 TL’si banka havalesi olmak üzere) vatandaşlarımızca kampanya hesaplarına yatırılmış, halen telefonla destek sözü veren vatandaşlarımızın taahhütlerini yerine getirme işlemleri devam etmektedir. Bu önemli destekleri dolayısıyla TV8 televizyon kanalı yöneticileri ve Sayın Acun Ilıcalı’ya teşekkür ediyoruz. Bu süreç boyunca, yardımseverlik duygularını en üst seviyede sergileyen, elinden gelen her türlü desteği afetzede vatandaşlarımıza sağlamaya çalışan aziz Milletimizin çok kıymetli fertlerine şükranlarımızı sunarız."

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