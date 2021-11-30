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AFAD fırtınanın 5 ildeki bilançosunu açıkladı

AFAD, 4 kişinin ölümüne, 38 kişinin yaralanmasına yol açan fırtına nedeniyle İstanbul'da saat 20.30 itibarıyla 1517 ihbar alındığını; Bursa, Bolu, Tekirdağ ve Yalova'da da ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi 116 olay meydana geldiğini duyurdu.
AFAD fırtınanın 5 ildeki bilançosunu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, saat 20.30 itibarıyla İstanbul, Bursa, Bolu, Tekirdağ ve Yalova'da fırtına nedeniyle yaşananlara yer verildi.

Buna göre, İstanbul'da hızı zaman zaman saatte 100 kilometre üzerine çıkan şiddetli rüzgar, çeşitli seviyede kazalara neden oldu. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezinden 1517 ihbar alındı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi. 236 tehlike arz eden parça, 52 trafik ışığı ve yön tabelası, 12 araç hasar gördü. 112 Sağlık Komuta Merkezinden İstanbul AFAD Müdürlüğüne iletilen bilgi çerçevesinde, olumsuzluklar nedeniyle 38 kişi yaralandı ve 4 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da 38 ağaç devrilmesi, 31 tehlike arz eden parça ihbarı, 21 çatı uçması, 6 tabela uçması ve 2 hasar tespit ihbarı olmak üzere toplam 98 olay meydana geldi.

Bolu'da şiddetli rüzgar nedeniyle Mudurnu ve Göynük ilçelerinde toplam 2 çatı uçtu.

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle 1 ağaç devrilmesi, 2 direk devrilmesi, 4 çatı ve 1 tabela uçması olmak üzere toplam 8 olay meydana geldi.

Yalova'da 3 ağaç devrilmesi, 1 tehlike arz eden parça ihbarı, 2 çatı uçması, 1 çit devrilmesi ve 1 ekip talebi olmak üzere toplam 8 olay yaşandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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