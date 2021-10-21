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AFAD ile Katar Kızılayı arasında yardım protokolü imzalandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Katar Kızılayı arasında Türkiye'deki yangın ve sellerden etkilenen bölgeler için yardım protokolü imzalandı.
AFAD ile Katar Kızılayı arasında yardım protokolü imzalandı

AFAD'da düzenlenen protokol töreninde konuşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türkiye ve Katar'ın her alanda, her konuda karşılıklı saygı ve güvene dayalı iş birliğini sürdürdüğünü belirtti.

Özellikle afetler konusunda AFAD olarak yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Sezer, "Son yıllarda hem dünyada hem ülkemizde afetlerin sıklığı giderek artıyor. Temennimiz, hiçbir afetin hem ülkemizde hem de Katar'da yaşanmaması yönünde. Doğal afetler yanında, küresel ısınmaya bağlı afetler, koronavirüs gibi bütün dünya ülkelerini tehdit eden küresel çapta afetlerle mücadele ediyoruz. Suriye'deki, Myanmar'daki gibi insani yardım faaliyetleriyle de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

Sezer, yapılan desteğin miktarının değil niyet olarak bir şeyin içinde yer almanın önemli olduğunu dile getirdi.

Afetlerin, bütün insanların iş birliği, dayanışma yapması gereken ve ortaklaşa üstesinden geleceği büyük olaylar olduğunu aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, bu sene hem yangın hem de sel afetiyle büyük bir mücadele göstermiştir. Bu manada dost ülkelerin halkının dualarıyla, destekleriyle yanımızda olması bizi çok mutlu etmiştir. Katar da bu afetlerin başından beri hem dualarıyla hem destekleriyle sürekli yanımızda olmuştur. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu destek ve bununla birlikte hem kendi halkımızın desteği afetten zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için kullanılacak. Bu protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

"Kurumlar arasındaki iş birliğine yeni bir tuğla eklemiş olacak"
Katar Kızılayı Genel Sekreteri Ali Bin Hassan Al-Hammadi de bu iş birliği anlaşmasını imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle bu iş birliğimiz son dönemde Türkiye'nin tanık olduğu gerek orman yangınları ve seller çerçevesi içerisinde yer almakta. Bu anlaşmanın bugün imzalanmasını, Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki tarihi ilişkilerin bir yenilenmesi olarak nitelendirebiliriz. Türkiye ile Katar arasındaki iş birliği alanları birçok alanı kapsamakta. Gerek iki hükümet arasında gerekse de AFAD ve Türk tarafındaki diğer ilgili kurumlar ve Katar Kızılayı arasında yıllar boyunca bu ilişkiler kökleşti. Bugün yapacağımız bu anlaşma Katar Kızılayı ile Türkiye'deki kurumlar arasındaki iş birliğine yeni bir tuğla eklemiş olacak. Orman yangınları ve sellerden dolayı zarar görmüş olan Türkiye'deki bölgelerin yeniden imar edilmesinin sağlanmasını temenni ediyoruz."

Konuşmaların ardından AFAD Başkanı Sezer ile Katar Kızılayı Genel Sekreteri Al-Hammadi protokolü imzaladı.

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