AFAD, JAK ve PAK'tan ortak arama kurtarma tatbikatı

Sabah saatlerine kadar süren tatbikat, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kısa süre önce kurulan PAK birliklerinin katıldığı ilk tatbikat olarak kayıtlara geçti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, başkentte arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, Bolu'nun Gerede ve Çankırı'nın Çerkeş ilçeleri arasında dün saat 22.00'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çöken binaların enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları canlandırıldı.

Deprem haberini alan ekiplerin alana intikal etmesiyle başlayan tatbikat çerçevesinde AFAD, JAK ve PAK ekip liderleri, ilk olarak koordinasyon tırına geçerek personel, araç ve malzeme sayılarını içeren manifestolarını AFAD yetkilisine verdi.

Ekipler, daha sonra arama kurtarma çalışmalarına başlamak amacıyla kendilerine gösterilen enkazlara hareket etti.

AFAD, JAK ve PAK'ın bazı personeli, enkazlarda arama kurtarma çalışması yaparken bazı personeli de ekiplerin iaşe ve barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çadır kurdu.

Kendi can güvenlikleri açısından enkazlarda öncelikle gaz kaçağı olup olmadığını kontrol eden ekipler, daha sonra arama kurtarma çalışmalarına başladı.

AFAD ekipleri, 6 katlı binanın en üst katında mahsur kalan yaralıları halat yardımıyla kurtarmak için çalışma yürüttü. Dik ve dar açılı kurtarma uygulamalarını gerçekleştiren AFAD ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı.

JAK ekipleri de hastane enkazında ilk olarak fiziki arama gerçekleştirdi. Herhangi bir yaralı tespit edemeyen ekipler, daha sonra dedektör köpekler aracılığıyla çalışma yaptı. Enkazın bir noktasında yaralıyı kokusundan tespit eden köpekler, havlayarak tepki verdi.

Yaralı depremzede, "domuz damı" olarak bilinen ve hava yastıklarının şişirilmesiyle gerçekleştirilen çalışma sonucu üzerindeki beton blokun kaldırılmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

PAK ekipleri de öğrenci yurdunun enkazında dedektör köpekle fiziki arama yaptı. Daha sonra sismik akustik enkaz altı dinleme cihazıyla yaralının yerini tespit eden PAK ekibi, geçit açma tekniklerini kullanarak yaralıya ulaştı.

Tatbikatla yerel ve ulusal arama kurtarma planları doğrultusunda farklı ekiplerin aynı ortamda aynı saha dilini kullanarak çalışmasını sağlamak amaçlandı.

Tatbikat kapsamında ekiplerin konuşlanma alan yönetim bilgi ve becerileri ile ortak çalışma kültürünü geliştirmeleri, saha ve alan yönetim prosedürlerini, göreve çıkış, dönüş ve raporlama prosedürlerini, çalışma alanına giriş, çıkış, güvenlik ve emniyet prosedürlerini uygulamaları hedeflendi.

Sabah saatlerine kadar süren tatbikat, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kısa süre önce kurulan PAK birliklerinin katıldığı ilk tatbikat olarak kayıtlara geçti.

"Tatbikatımızın amacı, arama kurtarma ekiplerinin teknik kabiliyetlerini ölçmek"

AFAD arama kurtarma teknisyeni Ramazan Yerli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamındaki etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki AFAD, JAK ve PAK'ın katılımıyla gece tatbikatının tertiplendiğini ifade eden Yerli, "Tatbikatımızın amacı, olay bölgesine varış, konuşlanma, kamp alanından afet ve acil durum yönetim merkezleri vasıtasıyla çalışma alanlarına yönlendirme ve çalışma alanlarında arama kurtarma ekiplerinin teknik kabiliyetlerini ölçmek." dedi.

Yerli, "Kırma, geçit açma, yüksek katlardan kurtarma operasyonları, kapalı alan çalışmaları, makine ve ekipmanlarımızın denenmesi, ekiplerin uyum içinde çalışmasının tatbiki, organizasyon içinde kurtarma faaliyetlerinin hızlı şekilde yerine getirilmesi üzerine çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yerli, tatbikat kapsamında 6 katlı binanın üst katlarında mahsur kalanların kurtarıldığını, tamamen çöken öğrenci yurdu ile bir hastanenin enkazından arama kurtarma çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

Tatbikatlarla kabiliyet ve kapasitelerini geliştirdiklerini kaydeden Yerli, gerçeğine yakın çalışma sahaları oluşturarak bu tarz tatbikatları sık sık tekrarladıklarını söyledi.

"Enkazda bir kargaşa oluyor, tatbikatlarla bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz"

JAK Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Mataracı da AFAD, JAK ve PAK'ın katılımıyla ilk kez tatbikat düzenlendiğine işaret ederek, "Yeni kurulan PAK'ın bu tarz faaliyetlere katılması, bizimle ortak tatbikatlar icra etmesi, hem onların gücünü görmemize hem de bizimle koordinasyon sağlamalarına fayda sunuyor." dedi.

Ekiplere farklı enkazlarda görev verildiğine değinen Mataracı, kendilerinin sorumluluğunda enkazda beton blokun altından yaralı kurtarma çalışması yürüttüklerini kaydetti.

Mataracı, "Tatbikatlarda kurumlar arası koordinasyonun sağlanması çok önemli. Burada AFAD ve PAK ile kendi aramızdaki koordinasyonu sağlamaktayız. Takdir edersiniz ki enkaz alanında bir kargaşa oluyor, bu tarz tatbikatlarla biz bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz, aramızdaki koordinasyonu sağlayarak bir iş birliği içinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Aldığımız eğitimleri tatbikatta sergileme fırsatı bulduk"

PAK Birlik Amiri Komiser Yardımcısı Ümit Can Erol da emniyet personeli içinden gönüllülük esasına göre seçilen PAK personelinin aldıkları eğitimleri JAK ve AFAD ile ortaklaşa düzenlenen tatbikatta sergileme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

PAK'ın kısa süre önce kurulduğunu belirten Erol, AFAD koordinasyonunda bugüne kadar aldıkları eğitimleri anlattı.

Erol, geçen yıl Elazığ depreminde tecrübe ettikleri zorlukları bu tarz tatbikatlarla en aza indirmeye çalıştıklarını söyledi.

"İlk kez bu tarz kapsamlı tatbikata katıldığımız için heyecanlıyız"

PAK Birlik Personeli Ayşe Yurt Şen de Emniyet Teşkilatının yeni birimi olduklarına dikkati çekerek, zorlu eğitimlerden geçtiklerini belirtti.

İlk kez bu tarz kapsamlı tatbikata katıldıkları için heyecanlı olduklarını ifade eden Şen, eğitimlerde öğrendiklerini tatbikatta sergilemek istediklerini dile getirdi.

Tatbikatta her şeyin yolunda gittiğini kaydeden Şen, sürekli tatbikatlara katılarak kendilerini geliştirmeyi ve bu alanda karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.