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AFAD: Kastamonu'da selde 11 kişi hayatını kaybetti,

Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olan Karadeniz Bölgesi'nde Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve su baskınları oldu.
AFAD: Kastamonu'da selde 11 kişi hayatını kaybetti,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel sularına kapılan onbir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bartın'da ise bir kişi hala kayıp.

AFAD, Batı Karadeniz'de etkili olan aşırı aşırı yağışlar sonucunda Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçesinin selden etkilendiğini bildirdi.

AFAD ayrıca Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuza geçirildiğini açıkladı.

Selden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar ise güvenli bölgelere tahliye edildi. Ayancık Devlet Hastanesi de bölge de tahliye edilen yerler arasında.
uvvetli sağanak yağışın etkisi altında olan Karadeniz Bölgesi'nde Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve su baskınları oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel sularına kapılan altı kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bartın'da ise bir kişi hala kayıp.

AFAD, Batı Karadeniz'de etkili olan aşırı aşırı yağışlar sonucunda Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçesinin selden etkilendiğini bildirdi.

AFAD ayrıca Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuza geçirildiğini açıkladı.

Selden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar ise güvenli bölgelere tahliye edildi. Ayancık Devlet Hastanesi de bölge de tahliye edilen yerler arasında.

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