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AFAD olası depremle ilgili dikkat edilecek konuları videoyla anlattı

AFAD Başkanlığı, olası bir depremin öncesi, deprem anı ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin video hazırladı.
AFAD olası depremle ilgili dikkat edilecek konuları videoyla anlattı

"2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetiminin (AFAD) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, depreme karşı hazırlıklı olmanın, kişinin ve sevdiklerinin güvenliği için hayati önem taşıdığı, deprem sonrasında ilk 6 saatin kritik olduğu belirtildi.

Paylaşımda yer verilen videoda, 4 kişilik bir ailenin, olası İstanbul depremi öncesi yaptığı hazırlık ve depremin ardından nasıl hareket ettikleri canlandırıldı.

Videoda, vatandaşların evlerine en yakın toplanma alanını e-Devlet'ten öğrenebilecekleri hatırlatıldı.

Afet çantası hazırlamanın, eşyaları sabitlemenin ve evde deprem tatbikatı yapmanın önemine işaret edilen videoda, deprem anında paniklemeden "çök-kapan-tutun" hareketinin yapılması gerektiği anlatıldı.

Deprem anında merdiven, pencere kenarı ve balkona gidilmemesi, deprem sonrası evden çıkarken doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterinin kapatılması gerektiği belirtilen videoda, binanın depreme dayanıklılık testinin yaptırılmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Videoda, deprem olduktan sonra vatandaşların AFAD, 112 Acil, itfaiye, polis ve jandarma gibi birimlerin işlerini kolaylaştırmak için kara yolu kullanmamasının, hatlarda yoğunluğa neden olmamak için de yakınlarıyla kısa mesaj yoluyla iletişim kurmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca videoda, her an depremin yaşanabileceği hatırlatılarak, hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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