İçişleri Bakanlığı Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na yüzlerce sözleşmeli personel alınacak. AFAD personel alım şartları ve başvuru tarihlerine göre, başvurular 18-27 Kasım arasında e-devlet üzerinden alınacak. Alımlar sözlü sınavla yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) yüzlerce sözleşmeli personel alınacak.

AFAD personel alım şartları ve başvuru tarihleri belli oldu.

Kuruma tam 648 adet avukat, mühendis ve büro elemanı alınacak. Personeller Afad’ın taşra teşkilatları nda görevlendirilecekler.

Başvurular 18-27 Kasım tarihleri arasında e-devlet üzerinden alınacak. Alımlar sözlü sınavla yapılacak.

Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını oluşturacak. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak her il için ayrı ayrı olmak üzere öğrenim durumuna göre her pozisyon unvanı için Başarı Puan Listesi oluşturulacak. Başarı puanları aynı olan adaylarda KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecek.

Afad teşkilatlarına alım yapılacak iller ve kontenjanları için TIKLAYIN.

Gazeteilksayfa.com