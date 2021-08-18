AFAD: Sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel nedeniyle yaşanan can kaybı sayısının 78'e yükseldiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır."

SİNOP'TA ÖLÜ SAYISI 15’E YÜKSELDİ

Sinop’ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, “Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır” denildi.