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AFAD: Sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel nedeniyle yaşanan can kaybı sayısının 78'e yükseldiğini duyurdu.
AFAD: Sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi

Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır."

SİNOP'TA ÖLÜ SAYISI 15’E YÜKSELDİ

Sinop’ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, “Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır” denildi.

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