  • BIST 97.792
  • Altın 383,817
  • Dolar 7,0191
  • Euro 7,5916
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 8 °C
»

AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 60 bin 385'i tahliye edildi

AFAD, yurtlarda karantinaya alınan 70 bin 672 kişiden 60 bin 385'inin tahliye edildiğini açıkladı.
AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 60 bin 385'i tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 70 bin 672 kişiden 60 bin 385'inin tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, bugüne kadar 77 ildeki 165 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 70 bin 672 kişi karantinaya alındı.

Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 60 bin 385 kişiye ulaştı. Bu kişiler, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi.

Karantina ve tahliye işlemleri sırasında 2011 AFAD personeli görev aldı.

Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek gruplarında 1085 AFAD personeli 446 araçla mesai yapıyor.

AFAD'ın söz konusu faaliyetleri kapsamında harcanan miktar bugün itibarıyla 71 milyon 294 bin 214 lira oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 60 bin 385'i tahliye edildi12 Mayıs 2020 Salı 09:39
  • Evlat nöbetinde 252'nci gün geride kaldı12 Mayıs 2020 Salı 09:39
  • TBB Avukatlık Kanunu tartışmalarıyla ilgili barolardan görüş istedi12 Mayıs 2020 Salı 09:37
  • Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı 12 Mayıs 2020 Salı 09:36
  • 'Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam' haberlerine yalanlama12 Mayıs 2020 Salı 09:36
  • İBB'nin 'otobüsteki doluluk' oranına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik12 Mayıs 2020 Salı 09:35
  • İstanbul'a araç giriş-çıkışları denetleniyor12 Mayıs 2020 Salı 09:34
  • Batman'da PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi12 Mayıs 2020 Salı 09:31
  • 'İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği' iddiası asılsız çıktı12 Mayıs 2020 Salı 09:31
  • Kocaeli'de yaşayan 112 yaşındaki Güllü nineden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür12 Mayıs 2020 Salı 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti