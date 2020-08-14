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AFAD'dan 2 kente çok önemli sel uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından Rize ve Artvin çevrelerini ani sel ve su baskınına karşı uyardı.
AFAD'dan 2 kente çok önemli sel uyarısı

AFAD'ın açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Bugün, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

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