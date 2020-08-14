AFAD'dan 2 kente çok önemli sel uyarısı

AFAD'ın açıklaması şöyle:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Bugün, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.
AFAD'ın açıklaması şöyle:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Bugün, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.
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