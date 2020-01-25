  • BIST 122.142
  • Altın 300,140
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -3 °C
»

AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medyada depremle ilgili oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.
AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir. Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir. Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor. Doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. AFAD, gelişmeleri aralıksız takip etmektedir” ifadelerine yer verdi.

DEZENFORMASYON UYARISI

AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." ifadesi kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THY'den biletlere deprem ayarı25 Ocak 2020 Cumartesi 10:11
  • Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için 'geçmiş olsun' mesajı25 Ocak 2020 Cumartesi 10:01
  • TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama25 Ocak 2020 Cumartesi 10:01
  • Kriz masaları oluşturuldu25 Ocak 2020 Cumartesi 09:55
  • Geceyi dışarda geçirdiler25 Ocak 2020 Cumartesi 09:47
  • Ölümcül virüs yayılıyor: İlk kez Avrupa'da rastlandı25 Ocak 2020 Cumartesi 09:45
  • Kalın: Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır25 Ocak 2020 Cumartesi 09:42
  • Elazığ'a yardım göndermek için toplanan Ordulular25 Ocak 2020 Cumartesi 09:36
  • GSM operatörlerinden Elazığ'a ücretsiz konuşma ve internet25 Ocak 2020 Cumartesi 09:33
  • "Okulları vatandaşlar için açtık"25 Ocak 2020 Cumartesi 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti