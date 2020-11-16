  • BIST 1.300
  • Altın 466,827
  • Dolar 7,7372
  • Euro 9,1636
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

AFAD'dan, 'Kamuoyunun Bilgilendirilmesi' başlıklı yazıya ilişkin açıklama: İzmir'e özel yazılmamıştır

AFAD, 'Afet ve Acil Durumlarda Kamuoyunun Bilgilendirilmesi' başlıklı yazının, İzmir depreminden 7 gün önce geçmiş afetlerde oluştuğu görülen bilgi kirliliğini önlemek amacıyla tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazıldığını açıkladı.
AFAD'dan, 'Kamuoyunun Bilgilendirilmesi' başlıklı yazıya ilişkin açıklama: İzmir'e özel yazılmamıştır

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada paylaşılan 'Afet ve Acil Durumlarda Kamuoyunun Bilgilendirilmesi' konulu yazı, iddia edildiği gibi İzmir’e özel olarak yazılmamıştır. Bahse konu yazı, 23 Ekim 2020 tarihinde, İzmir Seferihisar depreminden 7 gün önce, geçmiş afetlerde oluştuğu görülen bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yazılmıştır. Afetlerin ilk anlarında, teyitli olmayan bilgilerin toplumda panik, dezenformasyon ve spekülasyonlara neden olmaması için Türkiye'deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazılmıştır" denildi.

AFAD BAŞKANI: DEZENFORMASYONA MÜSADE EDİLMESİNİ Mİ İSTİYORSUNUZ?

Öte yandan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Twitter hesabından, eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın "İBB Başkanı İmamoğlu'na soruşturma açıp gözdağı vermeye çalışan iktidar, İzmir'deki belediye başkanlarına da AFAD aracılığıyla gönderdiği mesajda "Depremle ilgili medyaya ve kamuoyuna konuşmayın" diyerek yasak koymaya çalışıyor. AFAD o yazıyı derhal geri çek!" açıklamasını paylaşarak, şunları kaydetti:

"İlgili evraka bir daha dikkatle bakalım mı? 23 Ekim’de bütün belediyelere, muhtarlıklara ve kamu kuruluşlarına İçişleri Bakanımızın imzası ile yazdığımız yazıda afetler sonrasında oluşan bilgi kirliliğini engellemek için açıklamaların Valilikler tarafından yapılması gerektiğini belirttik. Bunun doğru olduğundan da hiçbir şüphemiz yok. Başka afetlerde birkaç binasında hasar olmasına rağmen 'bütün mahallem yıkıldı, bütün ilçem yıkıldı' diyenleri gördük. Dezenformasyona müsaade edilmesini mi istiyorsunuz? Hiç merak etmeyin, biz İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile başarılı bir koordinasyon ile afet müdahalesini yönettik. Barış bey lütfen buradaki ortak çalışma kültürünü olumsuz etkileyecek ifadelerden kaçının."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı16 Kasım 2020 Pazartesi 14:58
  • Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı16 Kasım 2020 Pazartesi 14:51
  • Maskesini takmadı, kendisine ceza kesen polisle tartıştı16 Kasım 2020 Pazartesi 14:51
  • Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı 16 Kasım 2020 Pazartesi 14:50
  • Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini vurdu16 Kasım 2020 Pazartesi 14:49
  • Ölen kişinin yakınları Adli Tıp Kurumu’nun kapı camlarını kırdı16 Kasım 2020 Pazartesi 14:48
  • Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturmada 5 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvuruldu16 Kasım 2020 Pazartesi 14:30
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı16 Kasım 2020 Pazartesi 14:30
  • Kayseri'de kızının gözü önünde eşini yaralayan kocaya 16 yıl 9 ay hapis16 Kasım 2020 Pazartesi 14:09
  • Falçatalı dehşete 53 yıla kadar hapis talebi16 Kasım 2020 Pazartesi 14:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti