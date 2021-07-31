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AFAD'dan orman yangınlarının yaşandığı illere gönderilmek istenen yardımlarla ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, orman yangınlarının yaşandığı illere gönderilmek istenen yardımların AFAD koordinasyonun yapılanmasının önemli olduğunu bildirdi.
AFAD'dan orman yangınlarının yaşandığı illere gönderilmek istenen yardımlarla ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları sonrasında yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın ve kuruluşlarımızın yoğun istek ve hassasiyetini takdirle karşılıyoruz. Bununla birlikte yardımların toplanması ve dağıtılması sürecinde kargaşaya mahal vermemek, yardımların, ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza koordineli ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla yardımların AFAD koordinasyonunda yapılmasının önemini hatırlatırız."

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