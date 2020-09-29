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AFAD'dan sel tehlikesi sırasında yapılması gerekenlere ilişkin animasyon

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sel tehlikesi sırasında yapılması gerekenlere ilişkin animasyon hazırladı.
AFAD'dan sel tehlikesi sırasında yapılması gerekenlere ilişkin animasyon

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından "Öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Sakarya ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor." bilgi notuyla paylaşılan animasyonda, vatandaşları ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Animasyonda vatandaşlara "Elektrik kaynaklarından uzak durun. Sel sırasında araç içindeyseniz suyla kapalı yoldan gitmeye çalışmayın. Aracınızda herhangi bir arıza oluştuysa hemen terk ederek yüksek bir yere çıkın." uyarısında da bulunuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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