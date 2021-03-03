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AFAD'ın gönüllü kadrosu 270 bin kişi oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "Gönüllülük Sistemi"ne katılanlar, eğitimleri tamamladıktan sonra afet ve acil durum anlarında profesyonel ekiplerle iş birliği halinde görev yapıyor.
AFAD'ın gönüllü kadrosu 270 bin kişi oldu

Afet risklerinin azaltılması çalışmalarında toplumun afetlere duyarlılığını arttırmayı hedefleyen AFAD'ın, bu alanda hayata geçirdiği projelerin başında "Gönüllülük Sistemi" geliyor.

Sistemle her bir vatandaşın, afet ve acil durumlarda refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize şekilde çalışacak bireyler olması amaçlanıyor.

Böylece her bireyin yakınında, afet ve acil durumlar konusunda yeterli eğitim ve beceriye sahip, ne yapacağını bilen bir "AFAD Gönüllüsü" bulunması hedefleniyor.

Bireylerin afet ve acil durumlar hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip olma fırsatı tanıyan sistem, aynı zamanda Ulusal Afet Gönüllülük Organizasyonunun da temelini oluşturuyor.

AFAD'ın "Gönüllülük Sistemi"ne, 3 Ocak 2019'dan bugüne kadar 270 bin kişi katıldı.

Gönüllüler, hiçbir maddi beklentisi olmadan dayanışma ve yardımlaşma amacıyla fiziksel gücü, bilgi birikimi, yeteneği ve deneyimiyle afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlıyor.

Gönüllüler 3 seviyede sınıflandırılıyor
Gönüllülerin çevrim içi başlayan eğitimleri, AFAD il müdürlüklerinde yüz yüze ve uzman AFAD ekipleriyle sahada devam ediyor.

Sisteme dahil olan gönüllüler, yetkinlikleri ve aldıkları eğitimlere göre 3 ayrı seviyede sınıflandırılıyor.

Çevrim içi eğitimler yoluyla sisteme katılanlar "Temel AFAD Gönüllüsü", profesyonel ekiplere yardımcı olanlar "Destek AFAD Gönüllüsü" ve profesyonellerle koordineli çalışan ve mesleğinde kariyer sahibi olanlar ise "Uzman AFAD Gönüllüsü" olarak gruplandırılıyor.

AFAD Gönüllüleri ayrıca huzurevi ziyareti, kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal etkinliklerde de rol alıyor.

18 yaşından büyük herkes AFAD Gönüllüsü olabiliyor
Sisteme dahil olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Başvuracak kişilerde aranan tek şart, 18 yaşından büyük olmak.

Gönüllü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmaması ve sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması önem taşıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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