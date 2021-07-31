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Afet bölgesinde borçlar ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangından etkilenen tüm alanların afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. İlgili bölgelerde vergiler ertelenecek. Böylelikle SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri ertelenecek. Tarım ve ziraat borçları ertelenecek.
Afet bölgesinde borçlar ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya hareket etti ve açıklamalarda bulundu. Erdoğan yangından etkilenen tüm alanların afet bölgesi ilan edildiğini belirtirken bölgeye acil ihtiyaçlar için 50 milyon TL gönderildiğini açıkladı. Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak. Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler ertelenecek. SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri ertelenecek. Tarım ve ziraat borçları ertelenecek. Bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. 1 yıl içerisinde hedef tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı ile deposu ile tamamlanacak.

Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla yangının söndürülmesi hasarın tanzimi, hazar gören yerlerin yeniden ihyası için çalışmaktadır.

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